David Bustamente en medio de la tomenta, se refugia en su música

CHANCE

Parece que la tormenta no llega a su fin. David Bustamante se refugia en su trabajo mientras los rumores se siguen agolpando a la puerta de su casa por su relación o no relación con Paula Echevarría. Ajeno a todo ello, el artista lanza su nuevo single titulado Lo pide el alma. ¿Significará algo? Tendremos que esperar hasta el 29 de junio para poder escuchar su nuevo tema, sin embargo, solo escuchar el título de la canción no podemos evitar pensar en Paula. ¿Qué le pide el alma a David? Será una re conciliación con su mujer? Y no será hasta el 7 de julio cuando se lance el videoclip oficial de la canción. Está claro que Bustamante se está refugiando en su trabajo y quiere olvidar las penas cantando. El artista continuará con su gira estival, disfrutando de su público, ajeno a toda polémica.

