El cantante cántabro David Bustamante actúo en Tarragona y continúa con su gira Amor de los dos. Sigue sin esclarecer la situación en la que se encuentra su matrimonio y Bustamante no cede y continúa sin relajar su postura respecto a las preguntas sobre el tema.

Bustamante atendió a los medios de comunicación a su llegada en Ave a Tarragona. Y confiesa estar encantado con su nueva gira y deseando seguir subiéndose a los escenarios. El rostro le cambia en cuanto le nombras las dos palabras prohibidas en su vocabulario: "Paula Echevarría". La pregunta-comentario fue "parece ser... Que hay un acercamiento con Paula". A lo que el padre de la pequeña Daniella contestó "No quiero saber nada, no me vuelvas a preguntar cosas de estas, por favor. Gracias".