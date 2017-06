Daughter se suma al DCode Festival, que desvelará en las próximas semanas el cabeza de cartel

La banda Daughter se suma a la edición 2017 del DCode Festival, que se celebrará el sábado 9 de septiembre en el tradicional Campus de la Universidad Complutense de Madrid y que en las próximas semanas desvelará su cabeza de cartel, según han señalado los organizadores este martes 6 de junio en la presentación oficial.

Daughter, que presentará 'Not to Disappear', el último disco del trío londinense compuesto por Elena Tonra, Igor Haefali y Remi Aguilella, se suman a los ya confirmados Interpol, Band of Horses, The Kooks, Liam Gallagher, Milky Chance, Charli Xcx y La Femme, así como a los nacionales Iván Ferreiro, Yall, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Maga, Exquirla, Varry Brava, Elyella djs y Holy Bouncer.