Cristina Pedroche encarna al payaso Pennywise

Cristina Pedroche que ayer celebró sus 29 años, se ha convertido durante el programa de hoy de Zapeando en el payaso Pennywise.

La presentadora ha cambiado sus looks diarios del programa a los que nos tiene acostumbrados acompañados con sus bailes en InstaStories, por uno de los disfraces más famosos de este Halloween, Pennywise o como más se le conoce, el payaso de It. Un disfraz de lo más acertado al que no le ha faltado detalle, acompañado de un maquillaje muy trabajado, que ha sido aplaudido por sus fans en redes sociales. Le han acompañado Ana Morgade de Novia cadáver, Ana Simón de Maléfica, Miki Nadal de Hannibal Lecter y el resto de colaboradores con un disfraz elegido para la ocasión.