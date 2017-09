El Congreso apoya la iniciativa del PNV en favor de prohibir campañas publicitarias que ofertan productos "sin IVA"

Sólo Ciudadanos se ha mostrado crítico al considerar que son las empresas quienes deben decidir su se vinculan a este mensaje

La mayoría del Congreso ha avanzado este martes su apoyo a la proposición no de ley presentada por PNV en la que se insta al Gobierno a revisar o, en su caso, modificar la leyes que sean oportunas para prohibir las campañas publicitarias con lemas que oferten cualquier tipo de producto "sin IVA".

Agirretxea ha defendido que esta publicidad no puede permitirse porque "o es engañosa para el cliente o es fraudulenta", es decir, que si no se está eliminando el IVA en los productos el anuncio no es real, y si lo es, la empresa está defraudando a hacienda.