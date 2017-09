Claire Denis y Laurent Cantet, a concurso en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

El XIV Festival de Cine Europeo de Sevilla, del 3 al 11 de noviembre, incluirá en la sección oficial los nuevos trabajos de los directores franceses Claire Denis y Laurent Cantet, así como el estreno en 'Las Nuevas Olas' de la película 'Algo muy gordo' con Berto Romero como protagonista.

En la Sección Oficial a concurso, Denis rompe con la gravedad de su cine para presentar 'Un sol interior' (Let the sunshine in/Un beau soleil interieur), filme aplaudido en la Quincena de Realizadores del pasado Festival de Cannes y preseleccionado para las nominaciones a los Premios de la EFA.

El documentalista Pedro Pinho, al abrigo del colectivo de cineastas Terratreme, ha hecho de su primer largometraje de ficción la película europea revelación del año. 'A fábrica de nada' ('The nothing factory') es una referencia desde que se presentó en la Quincena de Realizadores de Cannes, opta a las nominaciones de los Premios de la EFA y tendrá en Sevilla su premiere nacional. La más política de las películas que competirán en la Sección Oficial propone la acción artística como herramienta de intervención en el mundo, construyendo un cine social reivindicativo y atrincherado en la solidaridad y la conciencia de clases.

En la competición de no ficción, esta nueva edición también asociará discursos maduros como el del cineasta alemán Romuald Karmakar con la pasión descriptiva de jóvenes cineastas como la turca Ayse Toprak. Así, Karmakar, de la mano de DJ de referencia como Ricardo Villalobos, ATA, Roman Flügel, Sonja Moonear o Move D, mostrará a modo de recorrido envolvente la incombustible potencia de la escena de la música electrónica alemana en 'If I think of Germany at night', filme que podrá verse en Sevilla en colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit de Barcelona.