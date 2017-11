Chenoa responde al diseño de cobras de Rosanna Zanetti

Chenoa ha sido aclamada y querida por sus fans en la firma de su libro Defectos Perfectos. Firmó durante tres horas ejemplares a sus seguidores que esperaron ansiosos su llegada al Centro Comercial. Muy sexy, lució un ajustadísimo vestido granate que combina con abrigo levita negro y sandalias de tacón con plataforma.

Chenoa: No, no le he visto, no importa, es de María Escoté y ya me lo había propuesto ponérmelo a mi pero dije que no, que no es para tanto.