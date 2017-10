Chenoa desvela su otro gran drama, que nada tiene que ver con Bisbal

Chenoa presentó la semana pasada su libro 'Defectos perfectos' en el que desveló su desgarradora versión sobre la ruptura entre ella y David Bisbal. Pero ahora se ha sincerado sobre su verdadero drama en el programa de Isabel Gemio, 'Te doy mi palabra'. Ha revelado que no puede ser madre.

La cantante ha desvelado en la radio, su drama más íntimo, "He intentado que un proyecto tan importante como ser mamá no me suponga un trauma. Lo he intentado, pero he tenido problemas que no cuento ni en el libro" desvelaba por primera vez la artista.