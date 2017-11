Carlos Sobera: "El amor existe, se puede encontrar en First Dates"

Carlos Sobera, Marta Hazas y Javier Veiga vuelven al Teatro Reina Victoria de Madrid con 5 y...Acción!, una comedia en la que Veiga trabaja como autor y director. Marta Belenguer y Ana Rayo completan el reparto de esta obra que realiza una sátira el mundo del cine, la televisión y las ansias por triunfar a cualquier precio.

C.S: Tener un teatro, tela marinera. Es muy divertido, pero también es una responsabilidad muy grande. No me puedo quejar, pero exige y lo estoy pasando bien y las cosas marchan.

C.S: Me encantaría que cambiara mucho la cultura en la gente joven. Me gustaría que a la gente joven le diéramos algo más que monologuista, que son adorables, chapó y ojalá sigan petándolo, pero también que puedan petarlo las obras más convencionales. El público joven quieren ver a genios de humor y no saben buscar en otro sitio.

C.S: De la tele me gusta el contacto directo y he aprendido mucho sobre el amor. Equipo alrededor fabuloso. Nos lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho.

C.S: Esta pregunta me la hacen mucho. Una pareja ha tenido un hijo hace dos meses. El amor existe, se puede encontrar en First Dates pero como la vida misma es complicado. En la vida real cuesta mucho encontrar a la media naranja. Es magia.

C.S: He aprendido cosas que me vienen bien para mi propia relación. El secreto de que una pareja dure muchos años, no lo tiene ni Dios, es así. Tengo la suerte de que además de estar enamorado, en Patricia tengo un complemento perfecto con ella, hablamos el mismo idioma, sabemos lo que pensamos, compartimos muchas cosas en común, no competimos, no hacemos de la relación una competición y tratamos de respetarnos. A veces continúa un año, y a veces continúa toda la vida.