Carlos Saura presenta la exposición 'Carlos Saura. España años 50': "Los grandes fotógrafos están desapareciendo"

El cineasta Carlos Saura ha presentado este jueves 1 de junio a los medios la exposición 'Carlos Saura. España años 50', una selección de 92 fotografías sobre los pueblos y la gente de España en los años 50, que forma parte del programa del festival PhotoEspaña 2017 y que se podrá ver en el Museo Cerralbo de Madrid desde este viernes 2 de junio hasta el próximo 3 de septiembre. "Me atrevería a decir que la época de los grandes fotógrafos está desapareciendo", ha declarado.

La exposición reúne así fotografías de Castilla, Andalucía y Madrid que el cineasta tomó en su juventud en la época de la posguerra y que están recogidas también en su libro 'Carlos Saura. España años 50'. "Esto era un sueño para mí", ha señalado tras contar que su objetivo era "dejar un testimonio" que no fuera el de la "España oficial". "Quería mostrar una imagen diferente a la de la España de la falange y el turismo. Me encontré con pueblos deprimidos y mucha pobreza tras la guerra", ha sentenciado.

Asimismo, ha precisado que la exposición es una selección "rigurosa" de todas las fotografías que ha realizado y que percibe que "ya no le pertenecen". "Me he obligado a hacer una selección de lo negativo de nuestra historia", ha añadido tras expresar que "a veces es necesario reflexionar sobre el pasado".