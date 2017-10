El periodista Carlos Santos recupera la década "más feliz" de España en su nuevo libro 'Avión Club'

El periodista de RNE Carlos Santos ha presentado su segundo libro, 'Avión Club', en el que recupera multitud de anécdotas, rasgos, lugares y personajes de "la década más feliz de España" en el siglo XX, los años 80, según ha explicado.

"Pasan desde jueces, diputados y banderilleros hasta prostitutas retiradas, enfermeras y guardacoches", resume el autor, que explica que, no obstante, el personaje fundamental es el propio pianista, que "está ahí tocando entre cajas de Mahou o de San Miguel y que se parecía mucho físicamente a Tierno Galván". "Los personajes son casi todos reales", advierte Santos, que explica que por aquel entonces él ya ejercía como periodista y estaba ahí "con su libreta". Ahora ha sentido la "responsabilidad" de recordar todo aquello.

La elección del local, 'Avión Club', uno de "los más singulares de aquella época", se debe a una intención de mostrar lo que fueron los años 80 para toda la sociedad española y no solo las referencias más habituales de la 'Movida Madrileña'.

"Él es el último pianista de cabaret. De pequeño fue un niño prodigio y después de la guerra fue un pianista de cabaret, de puticlub. Al reconstruir su historia de algún modo se reconstruye la historia de España, porque su vida y su familia estaba ligada a la historia de España desde el siglo XIX. Siempre me pareció un personaje fascinante y me lo sigue pareciendo después de haberle dedicado meses de estudio", asegura.

NO HABRÁ SECUELA DE LOS 90, CUANDO "SE CORROMPIÓ TODO"

Tras el éxito de su libro sobre los años 70, '333 historias de la Transición', y la publicación de 'Avión Club', sobre los años 80, el periodista no planea continuar con la década de los años 90 en un nuevo libro.

En cuanto a la actualidad, cree que, aunque siguen existiendo los bares, no son ya el espacio transversal que locales como el 'Avión Club' eran en los 80, porque la sociedad "se ha estratificado" mucho desde entonces.

"Lo que no sigue existiendo es una sociedad tan permeable como la que había en los años 80. Eso era un rasgo distintivo de Madrid, que había mucha mezcla entre clases sociales, sensibilidades políticas y edades. Era una sociedad en continuo crecimiento pero luego se ha ido estratificando más. Esa permeabilidad se está perdiendo", lamenta.

De hecho, cree que con la crisis económica de los últimos años se ha ido incrementando la distancia entre las distintas capas sociales, de modo que los bares no son lugares de encuentro como el que el describe en su libro, que pese a estar en la "zona Nacional de Madrid, es decir, el barrio de Salamanca" atraía a gente de todo tipo. En su lugar, cree que hay "lugares de ricos y lugares de pobres". "Eso en los años 80 no pasaba", señala, aunque asegura que 'Avión Club' no es en ningún caso un libro "nostálgico".