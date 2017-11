Carlo Padial y Berto Romero estrenan el viernes 'Algo muy gordo', sobre unos tipos que intentan hacer una película"

Carlo Padial y Berto Romero estrenarán este viernes 10 de noviembre en cines 'Algo muy gordo', "una comedia de aspecto documental muy divertida sobre unos tipos que intentan hacer una película y no lo consiguen" y que "se estrellan contra el mecanismo de cómo se hace una película", según explica el propio Romero.

En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del estreno del filme, Romero ha afirmado que tiene "una forma un poco peculiar porque se articula a través de una especie de making of". "Es como si tuviéramos una cámara por las tripas de un rodaje. Esta hecha también de una forma peculiar", ha remachado.

"La peli parece muy de verdad. Está rodada de una forma específica para que no se vea en ningún momento actuada y eso le da una forma un poco sorprendente. Pero no deja de ser una película de cine dentro del cine, y de gente intentando conseguir algo que al final no consigue, que es la base de las comedias. Gente luchando contra los elementos o contra si mismo y al final dándose un hostión muy grande", ha apuntado Berto Romero, autor del guión junto al propio Padial.