CaixaForum de Sevilla acoge, en su estreno en España, la exposición 'Disney. El arte de contar historias'

La directora general adjunta de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Elisa Durán; el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, y la directora de la Walt Disney Animation Research Library y comisaria de la exposición, Mary Walsh, han presentado este miércoles en CaixaForum Sevilla 'Disney. El arte de contar historias', un apasionante viaje por el mundo fantástico de Disney a través de sus creaciones durante más de ocho décadas.

La exposición presenta un total de 212 piezas, con un conjunto amplio de dibujos de personajes y escenarios creados con gran variedad de técnicas --acuarela, carboncillo, pastel, lápiz graso, grafito, tinta, témpera, acrílicos y pintura digital--. También incluye notas de producción, esbozos y páginas de guion, que sirven para comprender el enfoque que hizo posible la realización de estos clásicos animados, así como la proyección de tres cortometrajes y el documental 'How Walt Disney Cartoons Are Made', de 1939.

La capacidad de Walt para dar empuje a la industria de dibujos animados no conocía límites. Se arriesgó al crear los primeros dibujos animados en los que imagen y sonido estaban totalmente sincronizados: Steamboat Willie (El barco de vapor Willie), estrenada el 18 de noviembre de 1928. En 1932, con el corto Flowers and Trees (Flores y árboles) introdujo en la animación el sistema Technicolor. En 1937 se estrenó The Old Mill (El molino viejo), su primer corto rodado con la técnica de cámara multiplano. El 21 de diciembre de ese mismo año se estrenó el musical Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje animado de Disney.