¿Por qué todo el mundo habla de Blanca Padilla, la española que desfilará para Victoria's Secret?

Cuando Blanca Padilla se presentó al casting para ser una de las modelos de Victoria's Secret en 2014 jamás se imaginó que iba a ser una de las seleccionadas. "Supongo que lo harían por marketing", reveló al año siguiente en Al rincón de pensar, el programa de Risto Mejide. De eso han pasado dos años y la modelo acaba de anunciar que volverá a subirse a la pasarela de la firma de lencería.

Desde ese año, todos se ha presentado su casting, sin suerte. No fue seleccionada, en cambio, otras modelos, a las que ella misma criticaba por no estar siempre perfectas, sí lo hacían. Es el caso de Gigi Hadid, la modelo con más curvas que ha trabajado para la marca, que en los últimos meses ha cambiado notablemente su físico y está mucho más delgada. "Si yo no estoy perfecta no trabajo, Gigi Hadid, sí", confesó en el conocido programa.