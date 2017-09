Bigote Arrocet: "María Teresa hace yoga, hace unas posturas que más quisiera yo"

Bigote Arrocet fue un gran amigo de Ángel Nieto. Por ese motivo, el humorista no quiso faltar al homenaje que se rindió al piloto en el 'Club de Héroes' de Madrid. Allí, el chileno también habló de María Teresa Campos y sus nuevos proyectos vitales.

Bigote Arrocet: Sí, además una persona tan querida no solamente porque era campeón, aunque no hubiese ganado en su vida, era una persona tan encantadora que igual tú terminabas queriéndolo.

B.A: Nosotros siempre estamos trabajando porque trabajo mucho con Hispanoamérica, siempre estamos haciendo cosas, a nivel artístico estoy haciendo un programa en la mañana, preparando un disco para fin de año y ya son muchos años en el tema, siempre sale algo. Me debería haber ido a Australia en septiembre pero no he podido por problemas de trabajo pero afortunadamente nunca falta trabajo por la parte artística.