Bibiana Fernández, preparada para saber cuanto tendrá que pagar a Hacienda

CHANCE

Feliz, de lo más sonriente y con el sentido del humor que le caracteriza, Bibiana Fernández está dispuesta a pasar página a pesar de tener que dejar su casa para hacer frente a sus pagos con Hacienda y arreglar su situación económica. La actriz y contertulia no ha dudado en hablar en la presentación de la nueva línea de su amiga Rossy de Palma para MAC, de su nuevo barrio y de su nueva vida.

A pesar de que abandonar su casa de Boadilla era una gran pena, Bibiana ha tenido la suerte de que finalmente hayan sido sus amigos Mario y Alaska los que le han comprado su antiguo chalet de campo para ayudarle económicamente.

P: ¿Qué tiene Rossy?

BF: Es madre, amiga, mujer, diseñadora, artista plástica, canta, baila, es una buenísima actriz y es una mejor amiga. Yo esta noche me ha dado un ataque porque me habían cortado el teléfono por exceso de pago pero mira, he pagado el teléfono y aquí estoy.

"CHAMBERÍ ES UN BARRIO AMABLE, ES UN BARRIO QUE ESTÁ EN EL CENTRO"

P: ¿Qué tal la nueva vida en Madrid?

BF: Muy bien, Chamberí es un barrio amable, es un barrio que está en el centro y significa que tienes la posibilidad de comunicarte con la gente de una forma natural, con los perros*

P: ¿Estás contenta con la vida de barrio?

BF: Sí, me gusta mucho Chamberí, hay muchos chinos, creía que eran leyenda, yo vivía en una urbanización y no había pero esto está lleno.

P: ¿Tenías ganas de volver a la ciudad?

BF: No, yo estaba muy bien en mi casa.

P: Alaska y Mario te han ayudado, ¿has vuelto a la casa?

BF: Sí, Mario tenía ganas de comprarse una casa, tengo muchos amigos que se hubieran querido quedar con la casa pero o no tenían dinero o no tenían ganas de tener una casa en el campo, pero ellos sí, están muy contentos. Se van a meter con las obras y he estado, nada, será una casa que yo visitaré con mucha frecuencia.

P: Te invitarán ellos.

BF: Pero da igual, la casa seguirá estando llena de amigos, no habrá diferencia, es lo mismo pero ahora los que limpian son ellos.

"EL EMBARGO DE LA CASA SUPONGO QUE CUBRÍA LA MAYOR PARTE DE LA DEUDA"

P: También habías vendido otras dos casas.

BF: Tengo que vender, supongo que si pago eso ya se quedará todo solucionado. Mañana tengo una cita para saber a cuánto asciende el coso fiscal pero creo que muy poco, el embargo de la casa supongo que cubría la mayor parte de la deuda.

P: ¿Te ha traído muchos quebraderos de cabeza?

BF: Los típicos cuando tienes una deuda y si es una deuda tan grande, pues más. Pero creo que eso se soluciona, lo que no se soluciona son los problemas de salud, las pérdidas de seres queridos, esas son las que realmente duelen, perder una casa no es perder nada. Pero vamos yo no he perdido, he vendido y además he tenido la suerte de vendérselo a amigos.

P: Estamos descubriendo a una Bibiana cocinera y además que no calla.

BF: Yo pienso que además de cocinar, la televisión es televisión. Estoy muy contenta con todo, voy a cocinar mucho, pero otro día.