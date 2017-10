¿Qué dice Bertín Osborne del enfado con su amigo Arévalo?

Bertín Osborne y su amigo Arévalo llevan varios meses sin hablarse, supuestamente por una foto que el cómico publicó en casa de Bertín, con el Rey Emérito.

Igual que el cómico y actor dio su versión en la televisión, Bertín por su parte, no quiso acudir a ningún programa a contarlo, pero si quiso dar su versión de los hechos y hacer ver cómo se sentía a través de Paloma García-Pelayo.

En el programa de 'Viva la vida', la periodista aseguraba: "Bertín quiso perdonar, pero le vio otra vez en la tele y ya no", la colaboradora transmitió unas declaraciones del propio Bertín Osborne: "Hay cosas que no se pueden hacer. Es mi casa y un amigo no hace eso", parece que el entrevistador de 'Mi casa es la tuya' está muy dolido con el que en algún momento fuera uno de sus amigos más íntimos.