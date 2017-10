Belén Esteban desmiente que haya anunciado su boda

Parece que aún tendremos que esperar para ver a Belén Esteban vestida de nuevo de blanco. La colaboradora de Sálvame ha desmentido la portada de Lecturas donde podíamos leer que anunciaba su boda.

"La portada de hoy es mentira yo no he anunciado nada y menos mi boda QUE NO OS ENGAÑEN", apunta Esteban con rotundidad. Una 'no boda' que llega después de toda la polémica generada estos días en el pató de Telecinco.