Belén Esteban hace oídos sordos a las declaraciones de Fran Álvarez

Tras unos días de descanso y desconexión en Ibiza junto a su pareja, Belén Esteban ha vuelto al trabajo y lo ha hecho con un problema más y es que su ex marido, Fran Álvarez ha decidido dar su versión de la relación en televisión.

"Me dieron la oportunidad y ahora estoy fuerte, quería dar mi versión de lo que pasó con Belén" confesaba el camarero, que aseguraba que: "Nunca me ha movido el dinero. La única vez que fui al 'Deluxe' lo hice sin cobrar y en otra cadena me ofrecían un cheque muy grande" dejó claro en el programa.