Belén Esteban: "No he actuado mal"

CHANCE

Tras su polémica entrevista del pasado sábado en Sábado Deluxe, Belén Esteban ha recibido muchas críticas por parte del entorno más cercano de María José Campanario pero también de muchos de sus compañeros y es que no han entendido el porqué la colaboradora ha hecho pública la conversación que tuvo con la mujer de Jesulín de Ubrique conociendo su situación.

Defendiendo su postura, Belén Esteban salió de su casa y explicó que ella se mostró de lo más respetuosa durante la entrevista y es que han sido muchos los periodistas que han hablado sobre sus conversaciones con María José Campanario conociendo también su estado.

CHANCE: ¿Qué tal? ¿cómo estás?

Belén Esteban: Muy bien, gracias.

CH: ¿Qué tal te encuentras después de todas las críticas que ha habido hacia tu entrevista?

B.E: Muy bien. Muy bien.

CH: Sobre todo la repercusión que han tenido las palabras de Toño. No sé si las has visto, pero han sido un poco duras.

B.E: ¿Ese es el que me debe más de 600.000? Entonces no tengo nada que decir. ¿Algo más, mi vida?

BELÉN ESTEBAN: "A MARÍA JOSÉ LA HAN GRABADO LOS PERIODISTAS CUANDO HA ESTADO ENFERMA Y NO HA PASADO NADA"

CH: En las redes sociales se comentó mucho que al hablar de una conversación íntima con una persona que está enferma que no está bien.

B.E: ¿Cuando los periodistas hablan con ella y lo dicen en la tele está bien? Pregunto. Yo creo que hablé con mucho respeto. No os voy a decir nada más.

CH: Te dan igual las críticas ¿no?

B.E: No, es que creo que no he hecho nada malo.

CH: ¿Es cierto que lo teníais pensado vender a una revista?

B.E: Eso es mentira y por ahí sí que no paso. Por ahí sí que no paso, porque si lo que dicen hubiera sido verdad, lo hubiera hecho y no lo he hecho. Por ahí sí que no paso.

CH: ¿Te han sentado bien las críticas, que la gente se ha pasado mucho?

B.E: Bueno es que la gente se pasa y aquí hay que respetar la opinión de cada uno.

CH: Pero ¿te lo esperabas?

B.E: Es que yo siempre me espero algo. Yo creo que no he actuado mal porque yo he visto a María José, con todos mis respetos, cuando ha estado enferma, la han grabado los periodistas y no ha pasado nada. Aunque estuvieran autorizados, no pasa nada porque también estaba enferma y yo hablé con muchísimo respeto.