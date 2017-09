Begoña Huertas presenta 'El desconcierto', una novela que ahonda en la confusión que supone encarar un cáncer

Begoña Huertas presenta su nueva novela 'El desconcierto', que, escrita en primera persona, ahonda en la confusión, el desequilibrio y el desorden emocional y físico que supone de pronto en su vida encarar una enfermedad como el cáncer de colón. La novela saldrá a la venta el próximo 18 de octubre con la editorial Rata.

"La enfermedad te transforma el yo, y de repente eres un yo que no conoces. Ahí está el desconcierto. Este libro trata de poner orden en ese caos", ha expresado la autora en un encuentro con la prensa. Se trata de una novela "a caballo entre el ensayo, la crónica y el diario personal".

Así, el libro parte de una "rigurosa investigación" sobre los testimonios sobre el cáncer en la literatura, citando autores consagrados que en algún momento han escrito acerca de los conflictos y vaivenes emocionales de la enfermedad. "No contaba con escribir este libro. Yo leía y escribía y de pronto se cruzó en mi vida esta enfermedad", ha declarado.

A su juicio, cuando se escribe sobre enfermedades se hace "muchas veces" desde una perspectiva de "autoayuda", algo que "no es su caso". "Es verdad que es un libro que habla sobre la enfermedad y el cáncer, pero no es solo la enfermedad, está escrito desde la literatura", ha precisado.

Huertas ha relacionado esta idea con el trabajo realizado por la editorial. "Asocio a Rata con la idea de lo subterráneo y lo underground. Se mueve por otros cauces que no son los establecidos y es lo que yo necesitaba", ha señalado.

Así, el 4 de octubre llegará a las librerías una nueva edición de 'Paraísos Oceánicos' de Aurora Bertrana. Se trata de un libro que recoge las crónicas que escribió la autora cuando viajó con 33 años a Papeete (la Polinesia) a principios del siglo XX. "Me parecía una autora necesaria de reivindicar casi 100 años después de su nacimiento", ha apuntado Batallé.

"Me parece que tanto Aurora como Sanmao son parte del mismo discurso", ha señalado tras explicar que se trata de una "reivindicación de la mujer escritora". "Ambos libros, cuando salieron en su momento fueron best sellers para sorpresa de las autoras. Era un momento en el que las mujeres no tenían mucha oportunidad en este campo", ha destacado.