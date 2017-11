Bárbara Rey recupera la felicidad tras un complicado momento

Bárbara Rey no estaba atravesando su mejor momento, la vedette confesaba hace algunas semanas a través de sus redes sociales que no se encontraba bien anímicamente incluso que podría estar atravesando una pequeña depresión. La falta de trabajo más sus deudas con hacienda conseguían minar su autoestima, sin embargo Bárbara ha vuelto a encontrar la felicidad y ahora tiene motivos para sonreír.

Convirtiendo una vez sus redes sociales en su propio diario virtual, la artista confesaba la buena noticia de que ha convertido en abuela. "Mi hijo Ángel y su maravillosa y guapa mujer me han hecho ¡¡ABUELA!!... Mi felicidad es indescriptible" desvelaba la cantante que no había hecho público que su hijo Ángel iba a ser padre, y es que el hijo de Ángel Cristo siempre ha preferido mantenerse en el anonimato y ser muy cauteloso como su vida privada.

"Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras" añadía Bárbara, que asegura que le encantaría dar la noticia con una foto de su nieta pero que no podía ser.

"La vida no es fácil, es dura pero te da momentos maravillosos" reconoce la artista tras un momento que no pensaba que fuese a llegar nunca, pero que ha conseguido invadirla de felicidad y devolverle la sonrisa en un momento en el que no se encontraba con fuerzas ni energías.