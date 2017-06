La artista Denise de la Rue ha reinterpretado la serie de 'brujas' de Francisco de Goya con nuevos cuadros en los que incluye a actrices como Bárbara Lennie, Maribel Verdú, Macarena García o Inma Cuesta y, de esta manera, "empoderar a la mujer y rescatar la verdadera significación de bruja".

Goya, gran aficionado al teatro, se inspiró en comedias de Antonio Zamora para pintar dos de estos cuadros, mientras que 'Las novelas ejemplares' o la comedia 'El dómine Lucas' inspiraron otras piezas. Preguntada sobre un posible rechazo a la figura de la mujer por parte del pintor aragonés, De la Rue ha ironizado al respecto. "No sé si le gustaban o no las mujeres en general, pero las más guapas, seguro: mira si no 'La maja desnuda'", ha concluido.