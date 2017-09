Asesinan a un miembro de 'Narcos' en México cuando buscaba localizaciones para la serie

Un miembro del equipo de producción de Narcos, Carlos Muñoz Portal, fue asesinado el pasado lunes mientras buscaba localizaciones para el rodaje de la popular serie de Netflix en un paraje rural del Estado de México. Muñoz, de 37 años, era un veterano de grandes producciones cinematográficas y los hechos que rodean su muerte todavía no se han esclarecido.

Muñoz llevaba más de una década trabajando para la industria cinematográfica . Su primera experiencia profesional fue en 2003 para la película Man of Fire del fallecido Tony Scott. Después continuaron proyectos como Apocalypto (Mel Gibson), Sicario (Denis Villeneuve), Spectre (Sam Mendes), la cuarta entrega de A todo gas, así como un par de episodios de Mozart in the Jungle.