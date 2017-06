Arranca el juicio contra Bill Cosby por abusos sexuales

Más de 50 denuncias por abusos sexuales pesan sobre Bill Cosby, que hoy se enfrenta a la primera de las demandas que llega a juicio, la presentada por Andrea Constand. El actor de 79 años tendrá que presentarse hoy en el tribunal de Pensilvania para defenderse de las acusaciones de esta exjugadora de baloncesto que asegura haber sido abusada sexualmente por la estrella televisiva en el año 2004. Según los expertos, el proceso podría prolongarse durante dos semanas.

El punto de partida no parece muy halagüeño para el productor, ya que el fiscal del caso, Kevin Steele, le acusó de llevar una "vida de agresiones sexuales a mujeres". La Fiscalía decidió presentar cargos contra Cosby después de hacerse pública la declaración de la deportista durante el proceso judicial que se llevó a cabo en 2005 y en el que los abogados de la productora llegaron a un acuerdo para evitar un litigio contra la estrella. "A lo largo de décadas, Cosby participó en un patrón de asalto sexual no consentido a mujeres jóvenes que estaban en un estado de inconsciencia debido a alguna sustancia tóxica", señaló el letrado. Por ese motivo, el banquillo de los testigos de la acusación podría llenarse de presuntas víctimas que hasta ahora no habían dado la cara.