Antonio Orozco vuelve a sufrir una caída

Antonio Orozco ha vuelto a pisar con mal pie. El cantante ha sufrido un pequeño accidente que le ha llevado a ser atendido de urgencia. Todo ocurrió mientras acompañaba a su hijo al médico, el catalán sufrió un traspiés que le provocó un esguince.

Un pequeño susto que no es comparable a la rotura de tobillo que tuvo hace un año. Orozco se cayó en mitad de un concierto pero aún así continuó hasta el final. Una auténtica proeza de la que él mismo nos habló hace doce meses: "Me vine arriba, me hice el valiente y luego los conciertos que vinieron después con el pie roto han sido muy difíciles, ha sido la cosa más difícil que me ha pasado desde que me dedico a esto. Pero bueno ya estoy bien, empiezo a correr un poco, yo calculo que en tres semanas estaré en plenitud con el pie".