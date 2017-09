Angelina Jolie, sobre su soltería: "No es lo que quería"

La actriz Angelina Jolie ha confesado en una entrevista que "no me gusta estar soltera" y que su separación de Brat Pitt tras 12 años de relación "ha sido difícil".

Jolie explica que durante un año no ha podido filmar o dirigir películas porque tenía y quería ocuparse de sus hijos. "Ahora empiezo de nuevo a encontrar el equilibrio adecuado entre mi vida familiar y mi profesión", detalla.

"Toda madre sabe lo difícil que es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que me falta es tiempo para encontrarme a mí misma", indica la ganadora del Oscar.

"Sobre todo los hermanos mayores han cuidado de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz, porque llegará el día en que yo ya no esté", remarca.