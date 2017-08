Andy Muschietti, director de 'It': "Hoy se usa el miedo de una manera casi obscena"

El director de 'It', Andy Muschietti, ha asegurado que su adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King puede entenderse como una metáfora de los tiempos actuales en los que "el empleo del miedo como herramienta se está dando de manera casi obscena".

No obstante, para Muschietti el hablar de este terror en la época actual es "mucho más relevante" por los problemas de hoy en día, entre el terrorismo y las políticas mundiales de algunos dirigentes.

Así, la productora y hermana del director, Bárbara Muschietti, ha reconocido que la situación política en Estados Unidos durante el rodaje --durante las elecciones presidenciales en las que finalmente ganó Donald Trump-- estaba en su cabeza. "Fue ver todo el proceso y seguir con la negación: no, no, no", ha apuntado.