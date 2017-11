Andrea Molina (hija de Lydia Bosch): "Mi madre ya me avisó de los escándalos en esta profesión"

Andrea Molina, hija de Micky Molina y Lydia Bosch comienza una nueva etapa de su vida dedicándose a lo que siempre ha visto en su familia, la interpretación.

"Es algo que siempre he tenido presente. Mi madre no me lo ha ocultado, es como en todas las profesiones igual que las modelos hay momentos turbios y lo que tienes que tener es la cabeza muy bien puesta para que no te puedan manipular ni hacer ver nada. Tienes que tener las cosas muy claras, saber por dónde vas a pasar y por donde no vas a pasar. Entonces es muy duro y son cosas muy feas pero yo era consciente de que eso existía".