Ana García Obregón: "Actualmente no tengo pareja y estoy feliz"

Ana García Obregón vuelve a la carga, esta vez con teatro. Lleva toda una vida en el mundo laboral, y es que apasionada de su trabajo de actriz, siempre que puede y le interesa, se vuelca en proyectos relacionados con la interpretación.

-Cualquier actriz, cuando vas cumpliendo años, tienes muchas más experiencias, has vivido, has sufrido. En definitiva, interpretar es comunicar sentimientos. Si esos sentimientos no los tienes acumulados, no los puedes comunicar. Me viene muy bien en este momento.