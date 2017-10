Amazon celebra el Mes Indie con una selección de la literatura independiente mejor valorada por los lectores

Descuentos de hasta el 80 por ciento en más de 4.000 obras de la tienda Kindle

Algunos de los títulos que se incluirán en estas selecciones especiales son 'Hermosa locura', de Isabel Acuña; 'El mundo, contigo', de Joana Arteaga; 'Historia universal freak', de Joaquín Barañao; 'En cien años todos muertos', de Joan Boluda; '70 trucos para sacarle brillo a tu novela', de Gabriella Campbell; 'El misterio de la Reina Nefertiti', de C.T. Cassana; 'La portadora', de Lorraine Cocó; 'Viaje al centro de mis mujeres', de Alicia Domínguez Pérez o 'No le digas a la mama que me he ido a Mongolia en moto', de Ricardo Fité; 'La vida que no elegí', de Lorena Franco y 'La noche más linda', de Lorena Fuentes.