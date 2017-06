Álvaro Espina acaba de publicar 'Cerbantes en la casa de Éboli' (Penguin Random House Grupo Editorial), una obra en la que el autor traslada al lector a la época del Madrid de los Austrias y recrea las circunstancias que vivió Miguel de Cervantes en su juventud, que posteriormente se convirtió en el máximo exponente de la literatura española.

"Me deja perplejo que no se escriba más sobre Cervantes", afirma Espina en una entrevista a Europa Press, antes de la presentación de su novela, este lunes 12 de junio, a las 19,30 horas, en un encuentro que tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann de Madrid.

"Cuando empecé con esto, me costó mucho y finalmente lo cerré en 2016. Pensé que sería un problema porque habría mucho material sobre Cervantes pero luego me dí cuenta de que no. Ya no hablo de los actos sino de información en librerías: mi sorpresa fue que se haya escrito tan poco sobre él ni que haya sido objeto de obras. Me deja perplejo", reitera.