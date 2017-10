La obra de Alphonse Mucha llega al Palacio de Gaviria para "unir puentes y personas a través del arte"

El Palacio de Gaviria acoge una exposición dedicada al artista Alphonse Mucha (1860-1939) que, organizada y producida por Arthemisia en colaboración con la Fundación Mucha, ofrece una retrospectiva de más de 200 obras del que es considerado como uno de los inventores del 'Art Nouveau'. Se podrá ver desde este jueves 12 de octubre hasta el 25 de febrero de 2015.

"No queríamos hacer una exposición típica biógráfica, queríamos mostrar a Mucha como humano. Cuando me puse a investigar me di cuenta de que no solo fue un gran artista, sino una persona maravillosa", ha expresado por su parte la comisaria de la muestra, Tomoko Sato.