Álex O'Dogherty: "Hay que ser bueno con los demás para poder ser buenos con nosotros mismos"

Álex O'Dogherty está teniendo un verano de lo más ajetrado. El artista continúa con su gira 'El amor es pa ná' en Bilbao donde actuó este pasado martes y tiene previsto hacerlo este miércoles. Además, entre sus próximas actuaciones se encuentra su paso por el Festival Gigante de Guadalajara.

AO: Eso es, pero 'autogestión' es una palabra más moderna. A mí me ha resultado muy gratificante montarme mi grupo y mis bandas, mis monólogos y mis cosas, que simplemente han estado ahí en un lado pero que me han proporcionado otra fuente de ingresos cuando, a lo mejor, no encontraba otras cosas.

AO: Pues me lo has planteado de una manera que te voy a responder. Porque siempre me han preguntado, "¿qué te gusta más actuar o la canción?" y yo siempre he contestado que todo me gusta por igual, pero también te tengo que decir que lo que se siente encima de un escenario con una banda detrás es una sensación... Sobre todo, es algo que ves tú, es decir, ¿qué llena? ¿los escenarios? ¿el teatro? ¿el cine...? La música es lo que más mueve a la gente. Les cambia la vida, les alegra la vida... La verdad que no es comparable a otra cosa, y mira que me lo paso bien con el teatro, televisión, cine, etc.