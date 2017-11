Álex de la Iglesia vuelve al escenario de '800 Balas' 15 años después para recoger el homenaje de Almería

El director Álex de la Iglesia ha regresado 15 años después al escenario donde rodó '800 Balas' para recoger el homenaje y el cariño de Almería por su contribución al imaginario cinematográfico de la provincia. El cineasta bilbaíno ha sido galardonado con el Premio 'Almería, Tierra de Cine', concedido en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que recogerá este viernes en una gala en el Auditorio Maestro Padilla, y ha descubierto la estrella número quince del Paseo de la Fama de la ciudad.

"Coincidían muchas personas, entre ellas Sancho, en recordar a Almería como una tierra mítica, un lugar fantástico, donde habían pasado los mejores ratos de su vida y habían crecido personal y profesionalmente, lo que me generó una sensación de añoranza del pasado que no había vivido y así empezó a surgir en mi cabeza la idea de hacer '800 Balas'", ha revelado.

Del rodaje, recuerda pasar aquí "los dos mejores años de mi vida, el momento más divertido, más apasionante, en el que, además, era productor por primera vez, y en el que tuve sensación de hacer cine de verdad. Estábamos en el poblado del oeste, viviendo en Tabernas, recreando como vivían los especialistas", un trabajo que le permitió "conocer a gente que de verdad había trabajado en cine. '800 Balas' era una historia real, no me la estaba inventando y aluciné".

Además, De la Iglesia ha destacado "la colaboración y el cariño de la ciudad", que "no lo olvidaré nunca", y que alcanzó su culmen durante el rodaje de la escena en la que Sancho Gracia recorre a caballo el Paseo de Almería, algo "maravilloso, donde entraba quien quería". Opinión compartida por su compañero Manuel Tallafé, que ha afirmado que "fue un auténtico fiestón, una experiencia maravillosa e irrepetible. Una secuencia que te impregna de magia porque sabes que no vas a volver a vivir algo así".

Álex de la Iglesia, aunque no descarta en un futuro volver a trabajar en la provincia, ha explicado que el problema "es que lo que se me ocurre para rodar aquí es complicado de levantar y financiar. Películas que antes podía hacer y ahora no puedo porque la industria no permite hacer una película española por encima de un determinado presupuesto. No cejo en el intento, aunque sea rodarla en inglés, porque rodar aquí es maravilloso, hacer acción, persecuciones en el desierto, aventura, cine en definitiva.".