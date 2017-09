El escritor Alberto Manguel recibe mañana el Premio Formentor de las Letras 2017

Dotado con 50.000 euros, se entrega en el marco de las Conversaciones Literarias de Formentor, que cumplen su décimo aniversario

Ese año se mudó a Toronto, Canadá, donde vivió, con una breve interrupción europea, hasta el 2000. Durante esa época colaboró regularmente con el diario Globe & Mail, de Toronto, The Times Literary Supplement de Londres, los estadounidenses New York Times y The Washington Post, los australianos The Sydney Morning Herald y Australian Review of Books, y el Svenska Dagbladet de Estocolmo, además de escribir reseñas de libros y de obras de teatro para la Canadian Broadcasting Corporation.