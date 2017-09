Alba Carrillo de sus exparejas: "En la vida hay que evolucionar"

Se ha reencontrado con sus inicios y es que como buena profesional, Alba Carrillo no se ha querido perder el desfile de Alvarno para tomar nota de las nuevas propuestas, esta vez desde el frontrow: "ya me veo mayor, pero recuerdo que era divertido desfilar" reconocía.

La modelo de 31 años no quiso mencionar nada sobre los frentes abiertos que tiene con sus dos ex, Fonsi Nieto y Feliciano López: "en la vida hay que evolucionar, y estoy en ello", dando carpetazo a las historias con sus exparejas y centrándose en la moda, aunque ahora en manos de la justicia lo mismo no le es tan fácil olvidar las polémicas.