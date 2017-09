AS Arabia llevará la información deportiva a 25 países de lengua árabe de Oriente Próximo y norte de África

La edición digital del diario deportivo AS en árabe, 'AS Arabia', llegará a 25 países de lengua árabe de Oriente Próximo y el norte de África con el fin de acercar la información deportiva a los cerca de 400 millones de habitantes en el mundo que hablan árabe.

"Hoy es un día histórico. Hace dos años apostamos claramente por la digitalización y por el segmento deportivo. El nacimiento de AS Arabia supondrá un hito en nuestro desarrollo global", ha afirmado este lunes 25 de septiembre en rueda de prensa el consejero delegado de PRISA y presidente de AS, Manuel Mirat.

"El mundo árabe tiene mucho interés por el deporte y por lo que sucede en Europa. Nosotros hemos asumido un gran desafío a la hora de organizar el Campeonato del Mundial de Fútbol en 2022 y AS Arabia va a satisfacer gran parte de ese interés, y a informar de todo lo relacionado con esa cita deportiva con las mejores tribunas y contenidos", ha asegurado.

El director de AS, Alfredo Redaño, ha repasado la historia del diario y la transformación que llegó con Internet que al principio les produjo "algún miedo" pero que después les ofreció la solución: a partir de ese momento, sus noticias "se podrían leer en cualquier parte del mundo". "Con un cambio de mentalidad tenemos un futuro mucho mejor", ha destacado.

En cuanto a la línea editorial, Redaño ha explicado que será la misma y que la información dependerá del responsable directo de la edición. Precisamente, y debido a la expansión internacional de AS, ha informado de que están preparando un libro de estilo que contendrá "unos principios generales que deben seguir todas las informaciones que se publican en AS", tanto en las redacciones de América como de AS Arabia.