Descubren una estructura oculta en la Pirámide de Keops

Los investigadores que han anunciado elhan precisado que no conocían el propósito ni el contenido de lo que llaman un "vacío" o "cavidad" dentro de la pirámide, construida como una tumba monumental alrededor del añoPara mirar dentro de la pirámide, los científicos utilizaron una técnica de imágenes llamadaque rastrea las partículas que bombardean la Tierra a una velocidad cercana a la de la luz y penetran profundamente en los objetosLos investigadores han señalado que la estructura interna recién descubierta tiene al menos 30 metros de longitud, y que se encuentra sobre un pasillo de unos 47 metros llamado ‘Gran Galería’, uno de una serie de pasadizos y cámaras dentro de la inmensa pirámide. Los investigadores han señalado que este hallazgo suponeencontrada en la Gran Pirámide desde el siglo"De lo que estamos seguros es de que este gran vacío está ahí, que es impresionante, que no se esperaba, hasta donde sé, por ningún tipo de teoría", ha explicado Mehdi Tayoubi, presidente y cofundador del HIP Institute , uno de los líderes del estudio publicado en la revista Nature Los hallazgos provienen de un proyecto llamadoque utiliza métodos de exploraciónpara sondear la estructura interna de las pirámides del glorioso período del Antiguo Reino de Egipto y comprender cómo fueron construidas. "No estamos haciendo este trabajo para encontrar cavidades ocultas", ha aclarado Helal.Las partículas de muón se originan de lassuperior de la Tierra. Las partículas pueden penetrar cientos de metros en la piedra antes de ser absorbidas. Colocar los detectores dentro de una pirámide puede discernir las cavidades dentro de una estructura sólida.