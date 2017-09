Cinco recomendaciones de los neurólogos para prevenir el alzhéimer

El plan ha sido elaborado por los doctores Dean Sherzai y Ayesha Sherzai, que dirigen el Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de Loma Linda en California. Lo han publicado tras más de 15 años de exhaustiva investigación en un libro que han llamado ‘The Alzheimer's Solution: A revolutionary guide to how you can prevent and reverse memory loss’ (en español, ‘La solución al alzhéimer: Una guía revolucionaria sobre cómo puedes prevenir y revertir la pérdida de memoria’).