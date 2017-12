Pierde a su esposa y a sus tres hijos en un incendio

Zubair Umerji saltó por la ventana del piso bajo, gritando para pedir ayuda, pero no pudo volver a la casa a rescatar a su familia que quedó presa de las llamas.

"Traté desesperadamente de salvar a mi familia. No había nada más que podría haber hecho cuando llegaron los servicios de emergencia", ha asegurado el padre de familia.

"Siento que estoy viviendo una pesadilla y me despertaré, pero no lo haré". No puedo creer que nunca los volveré a ver riendo ni a sus rostros", declara consternado Zubair.