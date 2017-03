Muere durante un concierto Sib Hashian, exbatería del grupo Boston

Su hijo Adam ha relatado a TMZ que Sib sufrió un colapso en la noche de este miércoles mientras estaba actuando en el crucero Legends of Rock. A pesar de ser atentido con un desfibrilador, no pudo evitarse su muerte.

Sib Hashian se unió a Boston al poco de su formación en 1975 y tocó en el debut homónimo del grupo, editado en 1976, que incluía su gran éxito More than a feeling.

Se mantuvo en la banda hasta 1983 y participó en su exitoso siguiente álbum, Don't look back (1978). Empezó a trabajar en las primeras sesiones del tercer disco, The Third Stage (1986), antes de salir del grupo.

Desde entonces mantuvo un perfil bajo aunque siguió colaborando con otros miembros del grupo, así como con amigos como Sammy Hagar.