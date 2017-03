Melendi acude a la cita solidaria de Cadena 100

Melendi fue otros de los grandes artistas nacionales que no se quisieron perder la cita solidaria de la emisora Cadena 100, que aprovechó el concierto para de paso, celebrar su 25 aniversario. En el acto pudimos ver a un Melendi orgulloso de su hijo, que presumía de niña. Y es que el cantante está seguro que su hija vale y mucho para el mundo del espectáculo.

El cantante asturiano se encuentra en un momento muy bueno de su vida, también en el ámbito profesional. El artista se encuentra en estos momentos de promoción en América con su nuevo disco, y tiene pensado llevarse a su familia con él para así disfrutar plenamente de todo juntos.

CHANCE: Noche de cadena 100, que mas se puede pedir si es cantar y encima con fines solidarios.

MELENDI: Si, claro es una maravilla, hacer lo que a uno le apasiona y encima por una buena causa, no se puede pedir mas, dar las gracias a cadena 100 por invitarme.

CH: ¿Contento con tu nuevo trabajo?

M: Bueno siempre estamos contento con lo último que hacemos porque es lo mas cercano a nuestro pensamiento, ha ido muy bien y no esta abriendo nuevas fronteras.

CH: ¿Dónde vas a estar de gira?

M: Ahora vuelvo a América, que estamos no solo de gira sino también en promocionando y en mayo empezamos aquí.

CH: ¿Qué haces con la familia, te la llevas?

M: En este viaje me la llevo, en este puede.

CH: Que maravilla ¿que tal la peque?

M: Tremenda.

CH: ¿Hay nanas en el nuevo disco?

M: No, no, oye te digo una cosa, hoy le he puesto youtube y ha salido con una de Led Zepelin y con Imagine de John Lenon y digo, esta en su otra vida ha estado por ahí con el flower power.

CH: Gracias.