Jake Gyllenhaal luchará contra el ISIS en la nueva película de Daniel Espinosa

Tras ponerse a las órdenes de Daniel Espinosa en Life (Vida), Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Animales nocturnos) repetirá con el director en una película que se aleja completamente de la ciencia ficción para relatar la cruda realidad. En esta ocasión Gyllenhaal dará vida a un voluntario estadounidense que acude a la lucha contra el ISIS en Siria en una cinta que se basará en hechos reales.

Según informa The Hollywood Reporter, el filme adaptará el artículo 'The Anarchists vs. ISIS' que se publicó en la revista The Rolling Stone. La pieza de Seth Harp relata la historia del equipo de voluntarios que se unió a la milicia Kurda, también conocida como YPG, en su lucha contra el ISIS.

El personaje de Gyllenhaal será un miembro del equipo de radicales integrado en la YPG que, en medio de en medio de una de las crisis más graves de Oriente, acabará fundando un colectivo anarquista.

Todavía se desconoce el título de la cinta en la que el actor que de Donnie Darko no solo tendrá uno de roles principales, sino que también se une al equipo de productores que cuenta con Riva Marker (Los chicos están bien, ¿Qué hacemos con Maisie?).

Ha sido la propia Marker quien ha explicado en un comunicado que "el material que publicó The Rolling Stone se centra en la búsqueda de la identidad en un mundo en el que cada vez es más fácil desconectar de todo".

Pero mucho antes, el 7 de abril, llegará Life (Vida), el esperado thriller de ciencia ficción de Daniel Espinosa (El Invitado, El Niño 44) que cuenta con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds.

Entre los próximos estrenos de Gyllenhaal, que acaba de llegar a la cartelera española con Redención, un drama familiar ambientado en el mundo del boxeo dirigido por Antoine Fuqua, también está Wildlife, una cinta de Paul Dano (Pequeña Miss Sunshine) que llegará este mismo año en la que también aparecen Carey Mulligan (Drive, An Education) y Bill Camp (Loving).