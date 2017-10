Desata las burlas de la gente cuando se queda en bañador tras perder 158 kilos

"Para ser honesta, sí me molestó. ¡Pero no iba a dejar que la actitud de esas personas me afectara!”, ha contado esta joven de San Mateo, California.

De repente, esta pareja "sentada junto a la piscina empezó a reír y me señaló y se burló de mí", cuenta Adan que explica que "todavía tengo un montón de piel suelta, y eso hace que la gente se burle. Para ser honesta, sí me molestó. ¡Pero no iba a dejar que la actitud de esas personas me afectara!”.