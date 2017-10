Forn asegura que si el diálogo no es correspondido declararán la independencia

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha afirmado este lunes que, si el diálogo con el Gobierno no es correspondido, el siguiente paso será la declaración de independencia , y no ha descartado que esta se produzca antes de Navidad.

En una entrevista de Catalunya Ràdio, Forn ha reconocido que la vía del diálogo es difícil pero ha pedido "no quemar etapas" antes de conocer la respuesta del Gobierno central a la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que no aclara si declaró o no la independencia el 10 de octubre y en la que pide diálogo.