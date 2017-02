'Los Gipsy kings': ¡Joaquín quiere ser Willy Fog después de visitar al psicólogo!

Los Fernández Navarro: una vuelta al mundo en 79 días

Como viene siendo habitual en Palma de Mallorca, Los Fernández Navarro al completo se preparan para degustar uno de los fabulosos almuerzos de ‘Villa Loli’… Bueno todos menos Joaquín.

Los Fernández Navarro regresan a los ‘Gipsy Kings’ en esta tercera temporada centrados en solucionar un problema: Joaquín se siente decaído y necesita encontrar una actividad o entretenimiento que le vuelva a hacer sentir vivo. Este es el consejo que le ha dado la psicóloga a Joaquín en su primera vez con un especialista.

“He ido al psicólogo”, confesaba Joaquín en plena comida para estupefacción de toda la familia. “¿Al psicólogo para qué? ¿Es que está loco o algo?”, decía José, yerno de Joaquín.

“Tengo que pensar en cómo romper con el hielo de la rutina”, aseveraba con visible seriedad Joaquín delante de su famila (los Fernández Navarro). Después de no recibir “ningún consejo sabio” se trasladó al sofá su Loli y... ¡encontró la inspiración con los dibujitos de Willy Fog! “¡Me voy a dar la vuelta al Mundo!”, gritaba Joaquín ante la incredulidad de toda su familia. “¿En cuántos días dio la vuelta al Mundo Willy Fog, en 80? Pues yo la voy a dar en 79”, aseveraba antes de comenzar todos los preparativos.

Los Jiménez: ¿Qué le pasas a la Rebe?

Algo raro le pasa a La Rebe que tiene muy preocupado a la familia Jiménez. ¿Se le ha subido la fama a la cabeza? ¿Tiene novio?

“Me dicen que estoy muy desobediente, muy despistada… yo me veo una chica normal como siempre, solo que estoy creciendo y he llegado a un escalón de mi vida que no me importa nadie”, explica la Rebe al comienzo de esta tercera temporada de los ‘Gipsy King’ y ante la creciente preocupación de sus padres por su actitud. “Yo conozco a mi hija… yo veo algo raro en ella”, asevera su padre, Daniel Jiménez.

La flamante Miss España Gitana está despistada, algo que su padre quiere atajar llevándola a trabajar al puesto que la familia Jiménez tiene en el mercadillo. Pero la Rebe no quiere ser una vendedora cualquiera y le da una vuelta de tuerca a su nuevo trabajo para ampliar el negocio familiar con una prometedora idea: ¡vender camisetas con su cara! ¿Triunfará el nuevo negocio de la Miss España Gitana?

Los Salazar: Un nuevo cliente para Noemí y Raquel

Raquel y Noemí. Madre e hija siguen inmersas en la eterna reforma de la casa familiar rodeadas de estucos, cortinas doradas, yesos y escayolas… y siempre buscando el brillo perfecto para decorar.

En plena decoración surgen las dudas, ¿es estilo Barroco o estilo Rococó? “Yo creo que Rococó no es, Rococó es una vacuna que le han puesto a mi niña. Barroco es lo de los sillones de Luis V o Luis VI, no sé”, comentaba Noemí antes de zanjar el tema y recibir una llamada de un supuesto nuevo cliente para Las Salazar.

Madre e hija no tardan en conocer al misterioso cliente que reclama sus servicios con tanta urgencia aunque no saben muy bien de que se trata. Raquel y Noemí no salen de su asombro cuando entran en una tienda ‘fetish’. ¿Una tiend de buzos, de asmáticos, de ladrones…? “Yo soy cristiana y yo creo que esas cosas no vienen de parte del Señor, a mí eso no me gusta”, asegura Noemí.

Madre e hija reciben un encargo muy especial: diseñar y crear los vestidos que se lucirán durante el desfile del Orgullo Gay de Madrid. Madre e hijas, aunque algo impactadas, están encantadas con su nuevo proyecto empresarial, pero no saben cómo se lo tomarán sus maridos. Para tratar de obtener su visto bueno, ambas les preparan una comida espacial con las que llevárseles a su terreno.

Los Montoya: Saray y Jorge, desbordados y al límite

Los Montoya comienzan la tercera temporada de los ‘Gipsy King’ inmersos en un grave problema. Saray ocupa gran parte de su casa para realizar sus trabajos de diseñadora y además, sus hijas no ayudan en la organización (Naiara acuerda cinco cita para la misma hora).

A todo esto, Jorge ‘el Canastero’ se ve sin sitio para ensayar con su grupo en casa y decide ponedle un serio ultimátum a su mujer: O se busca un local para su negocio o se va de casa.

Al final, Saray no aguantó y se derrumbó con una de sus clientas sin poder contener las lágrimas. “Me derrotó el Jorge diciéndome que se iba de la casa”, confesaba.