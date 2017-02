¿Qué le pasas a la Rebe?: "He llegado a un escalón de mi vida que no me importa nadie"

“Me dicen que estoy muy desobediente, muy despistada… yo me veo una chica normal como siempre, solo que estoy creciendo y he llegado a un escalón de mi vida que no me importa nadie”, explica la Rebe al comienzo de esta tercera temporada de los ‘Gipsy King’ y ante la creciente preocupación de sus padres por su actitud. “Yo conozco a mi hija… yo veo algo raro en ella”, asevera su padre, Daniel Jiménez.