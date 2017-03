Susana Sumelzo: “El crowdfunding es transparente y legal”

La gestora pide a Sánchez que cierren el crowdfunding pero su equipo asegura que todo es “transparente” y “legal”. Susana Sumelzo ha afirmado que en el PSOE se encuentran en una situación “de tránsito” en la que aún no hay “ni candidatos ni precandidatos”, añade que aún no se ha convocado el congreso y concluye que esta situación no está regulada.