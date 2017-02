Última hora en el Caso Nóos: La acusación popular abandona la causa

‘Las Mañanas de Cuatro’ nos adelanta las últimas novedades sobre el caso Nóos. Al parecer, la acusación popular en la que Virginia López Negrete representaba al sindicato ‘Manos Limpias’, se retirará de la causa, como así nos lo adelantaba Desirée Hernández: “El único que pedía la acusación directa de la Infanta no vendrá a la vistilla, no veremos a la acusación particular y comunicará al tribunal que se retira. Dice Virginia López Negrete que hasta aquí ha llegado”. Por tanto, se acaba la acusación contra la Infanta.